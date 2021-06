In occasione del 750/o compleanno della città di Cattolica, il Centro Culturale Polivalente si presenta con 'Big mostra Ccp', da oggi al 30 ottobre: grafica, memoria, balneare, MystFest sono i temi portanti di un percorso che racconta la produzione di uno dei più attivi poli culturali regionali. Come in una Wunderkammer, sono esposti gli originali prodotti o raccolti in 50 anni di attività. La mostra, curata da Maurizio Castelvetro e da Catia Corradi, ospita anche 'Giallo Mulazzani', sezione speciale targata MystFest, e dedicata all'illustratore che ha 'vestito' con le sue copertine migliaia di libri gialli e non solo.

Di origini pesaresi, l'artista-artigiano (1941-2011) ha operato per decenni nel settore dell'editoria. Di tutta la sua vasta produzione è stata fatta una essenziale e significativa selezione dei lavori dedicati al giallo, al noir, alla spy story. I testi sono a cura di Marta Sironi, già curatrice di un'esposizione a lui dedicata a Urbino.

'Big Mostra Ccp', come tutto il programma dei 750 anni della città di Cattolica, nasce dalla stretta collaborazione dei servizi culturali del Comune romagnolo e non a caso inaugura nella giornata finale del MystFest, poiché la sezione speciale 'Giallo Mulazzani' è parte integrante del percorso espositivo.

(ANSA).