Vela: Trofeo Ceccarelli, a Ravenna festival della minialtura

Nella prima domenica di luglio, il 4, il Circolo Velico Ravennate, in collaborazione con il Ravenna Yacht Club, organizzerà il Trofeo Epaminonda Ceccarelli di vela, dedicato al progettista ravennate scomparso 10 anni fa.

Innovatore, ha sperimentato in mare i materiali compositi e a terra il cemento, usandone la capacità di dar vita alle forme plastiche. Il trofeo che viene assegnato con la formula 'Challenge perpetuo' (assegnato di volta in volta al vincitore e poi rimesso in palio) nasce da un suo bozzetto ed è realizzato secondo tradizione ravennate in mosaico dal laboratorio di Anna Fietta. La manifestazione sarà aperta a tutti i cabinati e mini-altura, la regata si articolerà su un percorso costiero, con diverse classifiche e trofei. Il riconoscimento verrà assegnato al primo nella classifica in tempo compensato. Tra i premi speciali da citare quello per la prima barca costruita in legno, sempre nella classifica a compenso. "Ravenna ha una tradizione di mare, una vocazione velica, un rapporto con l'acqua e con la portualità che hanno radici profondissime.

Questa manifestazione mostra chiaramente come la nautica da diporto, e in particolare l'esperienza velica, siano parte integrante della nostra storia non solo sportiva e turistica, ma anche sociale ed economica. Un settore fondamentale che va valorizzato, promosso e sostenuto come peculiarità virtuosa del nostro territorio e che vanta un know-how importante con operatori e professionisti di competenza come fu Epaminonda Ceccarelli grande innovatore che ha lasciato il segno come progettista di imbarcazioni a vela".

"Marina di Ravenna, che nelle passate settimane è stata protagonista della ripartenza con due eventi che hanno visto il Circolo Velico Ravennate in prima linea con la regata dedicata al Moro di Venezia e il Campionato nazionale Orc d'Area Adriatico - ha detto Giovanni Ceccarelli, figlio di Epaminonda e responsabile altura per il CVR - si conferma un riferimento per le attività legate al diporto, che si tratti di sport o di turismo nautica".