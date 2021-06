Trovato morto da tempo in casa a Ravenna, autopsia

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un 55enne di origine africana è stato rinvenuto ieri notte all'interno di un appartamento a ridosso del centro di Ravenna. A lanciare l'allarme verso le 23, sono stati alcuni familiari che, preoccupati per il lungo silenzio dell'uomo, sono entrati da una finestra e si sono imbattuti nel suo corpo esanime. Il cadavere si trovava nel bagno tra copiose tracce ematiche.

Al momento l'ipotesi principale è che l'uomo possa essere rovinosamente caduto in seguito a incidente domestico o malore sbattendo la testa anche se non vengono escluse altre ipotesi tanto che il Pm di turno Cristina D'Aniello ha disposto l'autopsia e il sequestro dell'appartamento. Proseguono intanto le verifiche dei carabinieri sia sull'alloggio che su quanti lo conoscevano.