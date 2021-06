Cinema: Cineteca Bologna a Cannes con 3 pellicole restaurate

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - La Cineteca di Bologna sarà presente a Cannes Classics con tre pellicole restaurate: 'Francesco Giullare di Dio' di Roberto Rossellini; 'Murder in Harlem' del primo regista afroamericano della storia del cinema, Oscar Micheaux e 'Lumumba, la mort du prophète' di Raoul Peck,.

La presenza alla rassegna francese della Cineteca felsinea rientra nell'ambito della collaborazione con il World Cinema Project di Martin Scorsese.

Tutti i titoli che la Cineteca di Bologna presenterà sulla Croisette saranno poi in prima italiana al festival Il Cinema Ritrovato in programma sotto le Due Torri dal 20 al 27 luglio.

