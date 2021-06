Infrastrutture: a Bologna inaugurato asse sotto la stazione

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - E' stato aperto questa mattina alla circolazione il nuovo asse Nord Sud di Bologna, il tunnel stradale, che passa sotto la stazione, che collega via Bovi Campeggi a via de' Carracci. Un'opera attesa da anni realizzata da Rete Ferroviaria Italiana, nell'ambito degli accordi per il passaggio dell'alta velocità nel nodo cittadino, con un investimento di 33 milioni. La strada, lunga circa 460 metri (di cui 180 passano sotto i binari), è il primo dei due stralci funzionali che, una volta a regime, permetteranno di raggiungere via Gobetti.

Da luglio verrà aperta la rampa che porta direttamente al Kiss&Ride, il parcheggio della stazione dell'alta velocità.

"Questo collegamento è molto importante - spiega l'assessore comunale alle Infrastrutture Claudio Mazzanti - unisce la zona centrale di Bologna al quartiere Navile, prima i punti di passaggio erano solo due: il sottopassaggio Zanardi e il ponte di Galliera". Per il completamento dell'opera, aggiunge Mazzanti, "abbiamo partecipato, con le Ferrovie, a un bando nazionale. Quando avremo le risorse, potremmo, in un biennio, completare il tutto". (ANSA).