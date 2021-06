Malore mentre nuota in mare a Cesenatico, morto 63enne

(ANSA) - CESENA, 13 GIU - Tragedia in mare verso le 14 a Cesenatico all'altezza della zona di Levante. la vittima è un residente nella città romagnola di 63 anni: ha accusato un malore mentre a nuoto stava raggiungendo gli scogli come faceva molto spesso. Sono stati gli occupanti di un pedalò a vederlo in difficoltà, e annaspare. Subito sono intervenuti due bagnini di salvataggio che, prima, lo hanno caricato su un moscone dove gli hanno praticato un massaggio cardiaco e poi sulla spiaggia hanno continuato con il defibrillatore. Non c'è stato nulla fare: a Cesenatico è la prima vittima di stagione in mare. (ANSA).