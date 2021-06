Auto in fiamme su A14 nel Bolognese, illeso il conducente

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - Intervento in mattinata, intorno alle 11, per i Vigili del Fuoco sull'autostrada A14 nei pressi di Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, all'altezza del chilometro 39 in direzione Sud. Due squadre di pompieri hanno spento le fiamme che hanno avvolto un'auto senza arrecare conseguenze al conducente, unica persona a bordo del veicolo.

Accortosi del malfunzionamento della sua vettura, il guidatore ha accostato in una piazzola allertando i soccorsi.

Le fiamme si sono estese anche ad un campo limitrofo: l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere e soffocare il rogo. Illeso il conducente. Presenti sul luogo anche gli uomini della Polizia Stradale e di Autostrade per l'Italia. (ANSA).