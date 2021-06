Covid: E-R, 105 nuovi positivi e nessun morto

Sono 105 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, trovati con 17.168 tamponi nelle ultime 24 ore, età media 33,9 anni: 21 sono stati rilevati in provincia di Bologna (+3 del circondario Imolese), 22 a Forlì-Cesena, 20 a Parma.

I casi attivi sono 8.513 (-191), di cui il 95,8% in isolamento a casa, mentre i guariti sono 296 in più. Per la prima volta da inizio ottobre non si è registrato nessun morto per Covid-19. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 60 (-1 rispetto a ieri), 291 quelli negli altri reparti Covid (-30).

Alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.121.587 dosi di vaccino; sul totale, 1.099.575 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).