Ciclismo: Adriatica Ionica Race, gara tra Fvg, Veneto ed E-R

(ANSA) - TRIESTE, 10 GIU - Un totale di 491 chilometri tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna che vedrà sfidarsi 16 formazioni composte da 7 atleti ciascuna per aggiudicarsi le quattro maglie in palio. È l'itinerario dell'edizione 2021 della 'Adriatica Ionica Race', la gara ciclistica per professionisti che è stata organizzata in collaborazione con l'Agenzia Nazionale del Turismo ed è stata presentata questa mattina a Trieste.

La competizione partirà il 15 giugno dal capoluogo giuliano, per poi fare tappa il giorno successivo sulla Cima Grappa e concludersi il 17 giugno a Comacchio.

"Siamo la new entry in questa manifestazione e siamo felici di essere entrati a far parte per la prima volta di un evento sportivo di questo rilievo", ha sottolineato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Secondo l'assessore regionale al Bilancio del Veneto, Francesco Calzavara, l'Adriatica Ionica Race ha "la forza di farci conoscere il paesaggio e una terra come la nostra di grandi ciclisti".

"La manifestazione è uno dei tanti tasselli che farà sì che questa città parta molto prima di altre a livello nazionale", ha commentato il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. (ANSA).