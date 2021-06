Turismo:buoni spesa fino a 100 euro a chi soggiorna a Modena

A partire da giugno, i turisti che prenoteranno almeno due notti a Modena o nelle altre località della provincia, riceveranno in omaggio voucher fino a 100 euro di valore massimo, da spendere in ristoranti, negozi, tour, musei e numerosi servizi turistici nel territorio modenese.

È 'Welcome to Modena' l'iniziativa sostenuta dalla locale Camera di commercio e realizzata con la collaborazione di Apt Servizi Emilia-Romagna e Modenatur quale partner tecnico (welcometomodena.it). Il turista dovrà prenotare almeno due pernottamenti su welcometomodena.it scegliendo tra più di 60 strutture ricettive del territorio modenese, dalla pianura all'Appennino.

Al suo arrivo nell'albergo/agriturismo prescelto, riceverà in omaggio i voucher di un valore calcolato sul costo del suo soggiorno, spendibile nelle 160 realtà coinvolte, prendendo come riferimento la tariffa di pernottamento e colazione. Se pernotterà due notti tra venerdì e domenica il turista riceverà voucher per un valore pari al 40% del costo del soggiorno. Se pernotterà invece durante la settimana, tra il lunedì e il giovedì, il valore totale dei voucher corrisponderà al 30% della spesa per camera e colazione. L'importo massimo di voucher erogabile per ogni soggiorno è 100 euro per ogni camera prenotata, ad esempio: spendendo 200 euro per un soggiorno di due notti, venerdì e sabato, in una camera con servizio di pernottamento e colazione, si riceveranno voucher per un valore di 80 euro da spendere sul territorio. (ANSA).