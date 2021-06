Musica: Mezzanotte e Marrale, Matia Bazar la nostra storia

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GIU - Nasce da un incontro casuale lo spettacolo 'La nostra storia nei Matia Bazar' che debutterà a Castelraimondo (Macerata) il 12 giugno, anteprima di un tour che da ottobre sarà sui palchi dei teatri italiani e internazionali.

Protagonisti dell'incontro e dello spettacolo l'emiliana Silvia Mezzanotte, per molti anni front woman del gruppo, e Carlo Marrale, fondatore del complesso e autore dei più grandi successi che hanno caratterizzato la storia dei Matia Bazar e la loro carriera artistica. Sulle loro voci, e sulle più note canzoni della band, è stato realizzato lo show, una carrellata di successi che accompagnerà il pubblico sulle note di Vacanze romane, Stasera che sera, Per un'ora d'amore, Solo tu, Mister Mandarino, C'è tutto un mondo intorno, Piccoli giganti, Dedicato a te, senza dimenticare Cavallo bianco, Ti sento, Brivido caldo e Messaggio d'amore, brano con il quale Silvia Mezzanotte ha portato, per la seconda volta, i Matia Bazar sul podio di Sanremo. "Io e Carlo - racconta Silvia Mezzanotte - abbiamo vissuto il mondo Matia Bazar in modo parallelo, in tempi diversi. Ma quando abbiamo cominciato a cantare insieme ci siamo riconosciuti, come chi ha già fatto un pezzo di strada mano nella mano. D'altronde Carlo e Giancarlo Golzi furono i primi a venirmi ad ascoltare nel 1999, e poco dopo mi fu proposto di diventare la voce del gruppo. Adesso è il momento giusto per raccontare la nostra storia, tra aneddoti e ricordi che svelano più di 40 anni della vita di una band che ha calcato i palcoscenici più celebri del mondo". I due artisti porteranno sul palco la loro esperienza, anche da solisti, di 13 festival di Sanremo, tra cui due vittorie, un terzo posto, due premi della critica, oltre a dischi d'oro e tournee' internazionali. (ANSA).