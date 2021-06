Covid: E-R, 1,2 miliardi per affrontare l'emergenza nel 2020

Nel 2020 la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione e utilizzato risorse straordinarie per affrontare la pandemia pari a 1,2 miliardi di euro. Uno sforzo economico messo in campo senza compromettere l'equilibrio dei conti pubblici, ma che ha portato ad un avanzo di bilancio di 511,9 milioni di euro e ad un calo dell'indebitamento rispetto al 2019 di 22 milioni.

"La tenuta dei conti pubblici rappresenta un'importante premessa in previsione delle risorse europee del Next Generation EU in arrivo e della prossima programmazione comunitaria 2021-27", ha sottolineato l'assessore al bilancio Paolo Calvano, che ha illustrato in commissione il rendiconto generale delle Regione per l'esercizio 2020. "Il rendiconto certifica che l'Emilia-Romagna ha i conti in ordine", ha detto ancora Calvano.

"Nel 2020, per fronteggiare l'emergenza sanitaria, e purtroppo anche sociale ed economica, abbiamo messo in campo risorse aggiuntive per 1,2 miliardi. L'avanzo di 511 milioni di euro e la riduzione dell'indebitamento - ha concluso - ci consentiranno di affrontare al meglio la fase di assestamento di bilancio attualmente in corso, e soprattutto di essere pronti a sfruttare le nuove opportunità europee". (ANSA).