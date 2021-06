A Savignano sul Rubicone terza edizione del festival Limes

Torna a Savignano sul Rubicone, dal 23 al 26 giugno con anteprima il 22, il Festival 'Limes. Dialoghi di confine sulle rive del Rubicone' giunto alla terza edizione. Quella di quest'anno è dedicata a 'Mediterraneo. Antiche e moderne rotte di civiltà'. Il Festival toccherà diversi ambiti tematici, la storia e la geografia, la politica, la filosofia e la letteratura, grazie alla partecipazione di scrittori, studiosi, storici, docenti universitari, accademici, archeologi e attori.

L'edizione 2021, sottolineano gli organizzatori, rappresenta, un trait d'union con Rimini. Non solo per una questione geografica ma per un significativo anniversario. Si celebrano quest'anno i duemila anni dalla realizzazione del ponte di Tiberio. Durante le giornate del Festival e anche nel mese di luglio saranno organizzate visite guidate al ponte di Tiberio a Rimini e a quello romano di Savignano sul Rubicone, due eminenti custodi della storia lungo la via Emilia.