Agricoltore 89enne muore travolto da trattore nel Bolognese

Un agricoltore di 89 anni è morto, dopo essere stato travolto dal trattore che stava manovrando all'interno del podere del figlio, nelle campagne di Anzola Emilia, nel Bolognese. Dalla prima ricostruzione, l'anziano aveva appena messo in moto il mezzo agricolo per fare alcuni lavori, ma è scivolato a terra e il trattore in movimento lo ha schiacciato. Inutili i soccorsi del 118, chiamati dal figlio che era poco lontano.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Borgo Panigale e i funzionari della medicina del lavoro dell'Ausl.