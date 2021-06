A Bologna un flash mob per la sicurezza di ciclisti e pedoni

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - Bambini, famiglie e ciclisti: tutti insieme questo pomeriggio, con cartelli e striscioni, per un flash mob che ha fermato, per alcuni minuti il traffico, in via Azzurra, alla periferia di Bologna. L'obiettivo della manifestazione era chiedere più sicurezza: proprio qui, lo scorso venerdì, una bambina di 10 anni, in sella alla sua mountain bike, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce. Trasferita in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore, al momento, è ancora ricoverata in prognosi riservata.

Presente, all'evento organizzato dall'Associazione Salvaciclisti e Cinnica, anche il papà della piccola: "Margherita che conoscete - ha detto rivolto anche ad alcuni compagni di classe della bambina - non so dove è. Lei, in sella alla sua bici e con il casco, stava tornando a casa quando è avvenuto l'incidente. Serve mettere in sicurezza le piste ciclabili, in questa città occorre consapevolezza sul problema della mobilità urbana". (ANSA).