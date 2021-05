Realizza rover Nasa su Marte con i mattoncini Lego

Il 'genio dei mattoncini Lego' Riccardo Zangelmi ha realizzato il Rover Perserverance della Nasa in scala 1:2, su richiesta del Dipartimento di Stato Usa. Nella sede dell'azienda che ha fondato in provincia di Reggio Emilia, la BrickVision che progetta e realizza modelli, mosaici e sculture in mattoncini Lego, la telefonata è giunta direttamente dagli Stati Uniti e Zangelmi ha accettato la sfida: "È stata un'emozione incredibile, sicuramente tra le più importanti e appaganti di tutta la mia carriera professionale".

Utilizzando immagini 3D del Rover Perseverance che sta esplorando Marte, pubblicate sul sito della Nasa, il rover in Lego è stato realizzato al 90% a mano libera. Per costruirlo sono state necessarie 400 ore di lavoro: uno staff di quattro persone ha dato corpo alla realizzazione del progetto di circa 200 chili, assemblando pezzo dopo pezzo 110.000 mattoncini.

Durante la progettazione è stato importante anche il confronto con lo scienziato Nasa responsabile della missione.

Alla base della richiesta, il 200/o anniversario dell'apertura della prima missione diplomatica degli Stati Uniti in Marocco che si celebra quest'anno. Un rapporto suggellato attraverso diverse iniziative, a cominciare dalla mostra 'Of Voice & Stone' che inaugurerà a giugno a Rabat per poi spostarsi a Casablanca e approdare infine a Washington; protagonista della mostra sarà proprio l'esibizione del rover Perseverance in Lego.

Gli americani hanno voluto rendere omaggio attraverso un tributo a Kamal Oudrhiri, team leader e capo-progetto Nasa di origini marocchine del rover Perseverance (Mars 2020 Rover) e per farlo si sono affidati a Zangelmi, primo ed unico 'Lego Certified Professional Italiano' (solo 19 nel mondo).