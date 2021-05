Torna a luglio il Motor Valley Fest, tra energia e colori

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Manca poco più di un mese al taglio del nastro del Motor Valley Fest, in programma dall'1 al 4 luglio a Modena, 'capitale' della Motor Valley emiliano-romagnola. Tra le novità di questa edizione il coinvolgimento dei circuiti di Misano Adriatico con il GT World Challenge Europe (2,3,4 Luglio), il circuito di Imola con il Civ, Campionato velocità moto (2,3,4 Luglio) e Varano de Melegari con le Youngtimer e la Dallara Experience (2,3 Luglio).

A realizzare il manifesto del Motor Valley Fest uno dei designer più importanti della scena motoristica italiana, Aldo Drudi. Il poster rende omaggio alla creatività, all'energia, alla passione dell'Emilia-Romagna e della Motor Valley con linee grafiche che interpretano perfettamente questa alchimia, ed esalta contemporaneamente il concetto di made in Italy nell'automotive. In questa ottica il Motor Valley Fest diventa il terzo appuntamento in cui si svilupperà e si promuoverà l'accordo per la valorizzazione del made in Italy, siglato dalla Regione Emilia-Romagna e Apt servizi, con il ministero degli Affari Esteri e Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

"Abbiamo declinato il manifesto nel segno della continuità - ha spiegato Aldo Drudi - con l'immagine ufficiale ideata per il Gp di Formula Uno del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, e sono stati integrati nella trama del poster tre nuovi elementi: un'auto con le ruote coperte, una moto e il rosone del duomo di Modena". Il format dell'evento prevede un ricco calendario di appuntamenti dinamici, mostre, esposizioni, ed incontri di approfondimento. (ANSA).