L'Orchestra Senzaspine in residence alla Chigiana di Siena

L'Orchestra Senzaspine di Bologna è la nuova orchestra in residence per i corsi estivi di alta formazione musicale dell'Accademia Chigiana di Siena, una nuova e importante collaborazione tra l'Orchestra bolognese e l'istituzione senese che inizia con la Summer Academy 2021 per il corso di Direzione d'orchestra tenuto da Daniele Gatti (docente e coordinatore del Corso dal 2016, assieme a Luciano Acocella, docente di direzione d'orchestra presso il Conservatorio 'Martini' di Bologna) e con la ChigianaOperaLab il cui corso di canto è tenuto dal tenore William Matteuzzi.

"Sono estremamente lieto - afferma il direttore Artistico della Chigiana, Nicola Sani - di poter dare avvio a questa nuova collaborazione con l'Orchestra Senzaspine di Bologna, fondata e diretta da due giovani e dinamici direttori d'orchestra, specializzatisi proprio ai corsi di Daniele Gatti e Luciano Acocella presso la nostra Accademia. La nuova formazione sinfonica, che durante il Chigiana International Festival & Summer Academy 2021 lavorerà a stretto contatto con docenti e allievi, è un esempio significativo della formula chigiana che unisce formazione e produzione, realizzando un Festival unico nel nostro Paese e di alto profilo internazionale".

L'Orchestra Senzaspine sarà presente per tutta la durata deo corso estivo di Direzione d'Orchestra, dal 19 luglio al 7 agosto, e nel cui contesto realizzerà un concerto sinfonico con un programma che comprende la Sinfonia n. 41 di Mozart, la Sinfonia n. 3 di Beethoven e il Concerto in mi bemolle maggiore 'Dumbarton Oaks' di Stravinskij, e un'opera lirica. L'ultima parte del corso sarà infatti interamente dedicata alla preparazione e alla messa in scena, al Teatro dei Rinnovati il 6 e il 7 agosto, dell'opera L'occasione fa il ladro di Gioachino Rossini. (ANSA).