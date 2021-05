Certosa Bologna, oltre 50 appuntamenti nel calendario estivo

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Grazie alla sua natura di galleria di capolavori artistici a cielo aperto, è stato il museo più accessibile di Bologna nell'ultimo anno ancora fortemente segnato dalla pandemia: ora il Cimitero Monumentale della Certosa è pronto a riaccogliere il pubblico con un calendario di appuntamenti culturali in programma dal 27 maggio - in occasione dell'annuale Settimana alla scoperta dei cimiteri europei organizzata da Asce-Association of Significant Cemeteries in Europe - al 2 novembre, Festività dei Defunti. Il calendario estivo, curato dal Museo civico del Risorgimento, è il momento più rappresentativo dell'impegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico e architettonico del complesso monumentale, considerato tra i più belli e importanti in Europa, che l'Istituzione Bologna Musei porta avanti con la collaborazione di Bologna Servizi Cimiteriali.

Sono oltre cinquanta gli appuntamenti proposti in questa 13/a edizione della rassegna, il cui palinsesto è stato ripensato con una specifica attenzione all'integrazione tra esperienza dal vivo e offerta online. Il nucleo principale sarà costituito da appuntamenti serali - spettacoli itineranti, passeggiate tematiche, rappresentazioni teatrali - che avranno come palcoscenico naturale i portici e i viali della Certosa, ma non mancheranno attività in altri orari. Tre le tematiche, la storia di Bologna nel 'Lungo Ottocento' (1796-1915): Risorgimento, costume e società; il VII Centenario della morte di Dante Alighieri (1321) e Il Neoclassicismo: arte, letteratura, società. Il patrimonio artistico della Certosa sarà protagonista delle passeggiate tematiche che condurranno alla scoperta della più ricca raccolta di arte neoclassica italiana, estesa su un'area di circa 30 ettari, con almeno seimila manufatti di interesse storico e artistico, opera di oltre 200 artisti.

