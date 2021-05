Politicamente scorretto, Lucarelli e la cultura dell'impegno

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAG - Torna dall'11 al 24 giugno 'Politicamente Scorretto', il progetto culturale ideato nel 2005 da Casalecchio delle Culture con Carlo Lucarelli per combattere le mafie e la corruzione con le armi della cultura promuovendo i valori di giustizia, solidarietà e legalità. L'iniziativa, alla 16/a edizione nell'ambito del cartellone estivo 'A Mente Fresca' di Casalecchio di Reno (Bologna), ha per tema la 'Cultura dell'impegno' e proporrà spettacoli teatrali grazie ad Ater Fondazione, incontri con artisti come i rapper Murubutu e Willie Peyote (14 giugno), panel sui temi di cittadinanza e legalità.

Dopo lo stop forzato del 2020, la rassegna tornerà ad animare in presenza alcuni luoghi del territorio alle porte di Bologna: molti eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook della manifestazione.

Ad aprire sarà lo spettacolo teatrale 'The Black's Tales Tour' di e con Licia Lanera - una delle attrici e autrici più promettenti della scena italiana contemporanea, vincitrice del Premio Ubu 2014 - e con Qzerty. Partendo da cinque fiabe classiche - La sirenetta, Scarpette rosse, Biancaneve, La regina delle nevi, Cenerentola - spogliate della loro parte edulcorata tipica del mondo dei bambini, Licia Lanera firma una scrittura originale che racconta incubi notturni e storie di insonnia, per parlare di alcune donne, delle loro ossessioni, delle loro manie, delle loro paure. Il 16 giugno andrà invece in scena 'Controcanti. L'opera buffa della censura', di e con Carlo Lucarelli, che ricoprirà la sua nota veste di storyteller; lo accompagneranno sul palco i musicisti Marco Caronna (voce e chitarra) e Alessandro Nidi (pianoforte). Lo spettacolo è un viaggio semiserio tra gli orrori della censura dell'epoca fascista, che Lucarelli spiega e commenta accompagnato dalla musica. (ANSA).