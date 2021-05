Cade durante prove campionato Downhill a Sestola, ferito 20enne

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Secondo incidente, nel giro di ventiquattro ore, sulla pista che da Pian del Falco porta a Sestola, nel Modenese, teatro del campionato italiano di Downhill in programma questo pomeriggio. Ieri, durante le prove libere, in zona 'Gondolina' a cadere a terra era stato un un corridore di 35 anni residente a Reggio Emilia - riportando un trauma cranico con perdita di coscienza -, oggi, nella stessa zona, a cadere mentre scendeva nelle prove a velocità sostenuta è stato un ragazzo residente a Spinea, nel Veneziano, che ha riportato un trauma all'addome con difficoltà a respirare.

A soccorrere il giovane una squadra, con infermiere del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione del Monte Cimone che si trovava già sul posto per assistenza alla manifestazione sportiva. Immobilizzato e posto sulla barella portantina il ferito è stato calato, con tecniche alpinistiche, fuori dal bosco in una radura per facilitare il recupero da parte dell'elicottero fatto arrivare da Pavullo. Valutato dal medico, il ragazzo è stato recuperato con il verricello e trasportato in elicottero all'ospedale di Modena in codice di media gravità.

