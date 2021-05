Nuoto: Europei; oro Paltrinieri nella 5km, bronzo Verani

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 5 chilometri agli Europei di nuoto in corso a Budapest. Al Lupa Lake, il campione azzurro ha coperto la distanza in 55'43"3, battendo di quasi due secondi il francese Marc-Antoine Olivier e di poco più di tre l'altro azzurro Dario Verani, che ha così conquistato il bronzo. "Questo successo è incredibile perché è il mio primo europeo di fondo - le parole dell'olimpionico - e la 5 chilometri l'ho nuotata solo due volte, ma entrambe l'ho vinta -. Sono arrivato in questo sport da principiante e gara dopo gara imparo e mi sento sempre più cosciente delle mie potenzialità". (ANSA).