Incidente seguito da incendio a Bologna, tre feriti

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Un incidente, seguito da un incendio, è avvenuto nel tardo pomeriggio nel nodo autostradale di Bologna, a Borgo Panigale, poco lontano dal tratto che fu teatro della drammatica esplosione ad agosto 2018. Lo scontro questa volta si è verificato sul cosiddetto 'ramo verde', il raccordo che collega la tangenziale all'Autostrada del Sole, e ha coinvolto tre auto, una delle quali alimentata a metano.

Dopo l'impatto, avvenuto per cause da accertare, si sono sviluppate le fiamme e una colonna di fumo visibile a distanza.

Gli occupanti sono tutti riusciti a mettersi in salvo e hanno riportato lesioni lievi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e il 118 che ha soccorso i tre feriti. Sul raccordo il traffico è rimasto a lungo bloccato. Ci sono stati disagi alla circolazione anche nelle strade della viabilità ordinaria: per alcuni minuti, a causa del fumo, è stato chiuso un tratto di via della Salute, alle spalle dell'aeroporto Marconi. (ANSA).