Covid: in E-R 456 nuovi contagi, ricoveri ancora in calo

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Nuovi contagi di coronavirus e ricoveri ancora in calo in Emilia-Romagna: i positivi di oggi sono 456 su poco più di 25mila tamponi, età media di 38 anni, mentre nei reparti Covid sono 63 i pazienti in meno (per un totale di 1.294). Terapie intensive stabili: un paziente in meno da ieri, per un totale di 186 ricoverati. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione che dà conto anche di altre 12 vittime, fra cui due uomini di 40 e 53 nel Ravennate.

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 154 nuovi casi più 7 di Imola. Seguono Modena (69), poi Reggio Emilia (46), Forlì-Cesena (44) Parma (36), Rimini (32), Piacenza (30). Quindi Ravenna (26), Ferrara (12).

I casi attivi ad oggi sono 28.876 (-2.501 rispetto a ieri), il 95% in isolamento domiciliare.

L'Emilia-Romagna è vicina ai due milioni di dosi di vaccino somministrate: alle 15 risultano complessivamente 1.980.768 dosi. Sul totale in 667.549 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).