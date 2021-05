Compie 15 anni Psicoradio, 'la radio della mente'

Compie 15 anni Psicoradio, testata giornalistica registrata che produce programmi radiofonici sul mondo della psiche e sulla salute/malattia mentale, in onda settimanalmente su diverse emittenti radiofoniche in tutta Italia, da Bolzano a Messina. Fino ad oggi sono state prodotte più di 750 puntate.

Psicoradio è nata nel 2006 dalla collaborazione tra Arte e Salute Onlus (oggi Arte e Salute Aps) e il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. La redazione è formata da "cittadini in cura" al Dipartimento di Salute Mentale di Bologna (a Psicoradio non piace il termine "pazienti", quando si tratta di disturbo psichico "si finisce fin troppo spesso per anteporre la malattia alla persona") e da un gruppo di giornalisti e giornaliste, ed è diretta da Cristina Lasagni (Università della Svizzera italiana). La redazione, oltre al lavoro di produzione settimanale dei programmi, è anche luogo e strumento di formazione dei redattori e delle redattrici. La sede è a Bologna, nell'ex manicomio Roncati in via Sant'Isaia 90. In occasione del 15/o compleanno la redazione di Psicoradio ha realizzato un documento in cui indica gli obiettivi sui quali concentrare le lotte per la cura della salute mentale: il titolo, 'Io so cosa mi manca', è stato scelto - spiega - "perché crediamo che prima di tutto sia fondamentale che chi accede ai servizi abbia la possibilità di far sentire la sua voce. Che non sia considerato un 'oggetto di cura', ma un soggetto nella relazione necessaria tra curante e curato". Quindi, tra l'altro, "applicare la legge 180 nelle Regioni dove non si investe in sanità pubblica ma soprattutto in cliniche private", chi ha bisogno di rivolgersi ad un servizio di salute mentale "deve avere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista", "deve cambiare la cultura nelle situazioni in cui gli psicofarmaci sono usati non per curare ma per sedare, come forma di controllo sociale". (ANSA).