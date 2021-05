Muore schiacciato dal suo trattore nel Modenese

Incidente mortale a Pavullo (Modena): un uomo che stava lavorando su un terreno agricolo è morto schiacciato dal proprio trattore che si è ribaltato. È successo in via Montecuccolo. A intervenire sul posto, sull'Appennino modenese, sono stati i sanitari del 118 con l'elisoccorso e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. (ANSA).