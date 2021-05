Covid: E-R, ricoveri in terapia intensiva calano sotto 200

Respirano gli ospedali dell'Emilia-Romagna per i ricoveri di pazienti Covid: le terapie intensive sono scese sotto 200 (195 persone, 9 in meno rispetto a ieri), mentre nei reparti Covid ci sono 1.416 pazienti (50 in meno). I nuovi casi di oggi sono 871, sulla base di 29.543 tamponi, età media 38 anni. In regione altre 16 vittime, fra cui tre sessantenni. È quanto emerge dal bollettino della Regione.

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 197 nuovi casi più 9 di Imola, Modena (174), Parma (109) e Reggio Emilia (103).

I malati effettivi a oggi sono 39.636 (+126 rispetto a ieri), quasi il 96% in isolamento a casa.

Quanto ai vaccini, alle 15 risultano somministrate complessivamente 1.855.192 dosi; sul totale, 629.319 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.