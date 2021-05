Amazon: prime elezioni Rsu in uno stabilimento in Italia

Per la prima volta in Italia le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) entrano in uno stabilimento Amazon: si tratta della sede di Castelsangiovanni in provincia di Piacenza. Ieri, riporta Libertà, si sono concluse le elezioni di questo organismo collettivo dei lavoratori, i delegati che all'interno dello stabilimento rappresentano per conto di Filcams Cgil, Ugl, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil le istanze dei dipendenti.

È una "tappa storica", hanno sottolineato i sindacati piacentini in una nota congiunta, "perché siamo di fronte alle prime elezioni dei rappresentanti sindacali del sito votate dai lavoratori in Amazon". "La partecipazione dei lavoratori è stata importantissima: più di 800 persone, infatti, hanno deciso di esprimere la propria opinione in merito all'elezione delle rappresentanze sindacali dimostrando così volontà di partecipazione attiva alla vita e alle decisioni del sindacato".

"I lavoratori - dice al quotidiano piacentino Pino De Rosa, segretario provinciale Ugl - hanno ribadito che il confronto vero, libero e concreto passa attraverso la rappresentanza sindacale".