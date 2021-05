Parma, tracciamento digitale per allestimenti Regio

Gli oltre 40 allestimenti d'opera realizzati dal Teatro Regio di Parma su disegno di scenografi e costumisti internazionali come Dante Ferretti, Robert Wilson, Pier Luigi Pizzi, Hugo de Ana, Pier Luigi Samaritani e William Orlandi, composti da decine di migliaia di elementi scenici e oltre 6.000 costumi applauditi nelle tournée in tutto il mondo, sposano l'alta tecnologia. Il patrimonio prezioso che racchiude il sapere di 200 anni del teatro parmigiano e la tradizione artigianale e sartoriale italiana - un patrimonio a disposizione dei teatri per tournee, vendita e il noleggio - incontra la tecnologia digitale d'identificazione a radiofrequenza Rfid-Radio-Frequency Identification che garantirà il tracciamento accurato e in tempo reale di ciascun pezzo.

Nel dettaglio il Teatro emiliano in partnership con Murata Id Solutions, società attiva nelle applicazioni tecnologiche e nelle soluzioni integrate di Rfid e in collaborazione con Rfid Lab dell'Università di Parma ha introdotto la tecnologia Rfid per tracciare i suoi allestimenti teatrali storici e attuali, realizzati nei laboratori di scenotecnica e sartoria del Teatro Regio, tra cui in ultimo le scene e i costumi firmati da Barbe & Doucet per Pelléas et Mélisande di Claude Debussy presentato in prima assoluta nella Stagione lirica 2021, e trasmesso da Rai Cultura su Rai5 e in streaming su Raiplay.

"Grazie alla collaborazione con Murata ID Solutions, il Teatro Regio di Parma, primo in Italia e tra i primi al mondo - osserva la direttrice generale del 'Regio', Anna Maria Meo - compie un importante percorso d'innovazione digitale che permetterà di snellire e migliorare i processi organizzativi ed esecutivi del nostro lavoro. I nostri allestimenti - argomenta - sono estremamente preziosi e la nostra responsabilità è di garantirne l'integrità per consentirne la fruizione anche alle future generazioni. La soluzione di tracciamento proposta da Murata Id Solutions ci ha permesso di ottimizzare il modo in cui gestiamo, immagazziniamo e spostiamo gli allestimenti, fornendoci anche con immediatezza e accuratezza le informazioni che ci permettono di proteggere al meglio ogni singolo componente". (ANSA).