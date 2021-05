Il Ponte di Tiberio di Rimini sarà ricostruito su Minecraft

(ANSA) - RIMINI, 04 MAG - Il Ponte di Tiberio di Rimini festeggia quest'anno i duemila anni dalla sua inaugurazione e, per celebrarlo, il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio lancia Tiberio Minecraft, un laboratorio digitale creativo nel quale verrà fedelmente ricostruita in scala 1:2 la bimillenaria infrastruttura romana nel mondo virtuale di Minecraft. I costruttori digitali saranno chiamati ad un'attenta analisi geometrica del monumento per edificarlo digitalmente nella maniera più realistica e dettagliata possibile.

Il progetto è rivolto a 15 giovani giocatori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Le candidature possono essere presentate sul sito del progetto entro il 10 maggio. Il laboratorio si svilupperà in tre incontri online e per poter partecipare occorre saper giocare a Minecraft, avere una licenza Minecraft Java Edition oltre ad un computer ed una connessione stabile.

Tiberio Minecraft, spiega il Comune di Rimini, è un progetto totalmente gratuito e il laboratorio rientra nelle attività del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio finanziate da fondi europei del POR FERS 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Asse 6, azione 2.3.1. (ANSA).