Ferrari: utile netto trimestre in crescita a 206 mln

La Ferrari ha chiuso il primo trimestre 2021 con un utile netto di 206 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il portafoglio ordini è "a livelli record". Le consegne totali sono 2.771, in lieve aumento rispetto all'anno precedente. I ricavi netti sono pari a 1.011 milioni, in crescita dell'8,5%. La casa di Maranello rende noto di aver posticipato di un anno i target finanziari per il 2022 "a causa del Covid-19".

La Ferrari ha fiducia nella possibilità di raggiungere il limite superiore dei target 2021, "a condizione che l'operatività non sia impattata da ulteriori restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19". La previsione è di ricavi pari a circa 4,3 miliardi, ebitda adjusted fra 1,4 e 1,5 miliardi, ebit adjusted tra 0,97 e 1,02 miliardi, free cash flow industriale di circa 350 milioni.