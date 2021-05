Cade in bici e perde conoscenza,salvato 14enne nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - E' caduto con la sua mountain bike mentre pedalava in un tratto molto scosceso di un sentiero sulle colline di Sasso Marconi, nel Bolognese: volato a terra ha riportato un trauma cranico ed ha perso conoscenza, prima di essere soccorso dagli uomini del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna. Protagonista della vicenda - avvenuta nel pomeriggio - un ragazzino di 14 anni residente a Marzabotto, condotto con l'elicottero all'Ospedale 'Maggiore' di Bologna in codice di media gravità.

Il giovane si trovava in testa a un gruppo di ragazzi, allievi di una scuola di Mountain Bike quando, imboccato il sentiero che da Prati di Mugnano porta a Battedizzo, è caduto rovinosamente in un tratto particolarmente ripido: raggiunto dai compagni, che lo hanno trovato a terra privo di conoscenza, è subito scattato l'allarme al 118. Sul posto, intorno alle 18, sono stati inviati l'ambulanza di Vado, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Rocca di Badolo e l'elicottero di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso.

Il 14enne, raggiunto dopo pochi minuti da due soccorritori che si trovavano già in zona, è stato stabilizzato e recuperato, con il verricello, dall'elicottero che lo ha poi trasportato all'ospedale bolognese. (ANSA).