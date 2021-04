Esercito: Guerini, importante ruolo sicurezza dell'Europa

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - "L'Italia porta avanti questo messaggio: ferma restando la saldezza del rapporto transatlantico, è il momento che l'Europa assuma quell'indifferibile ruolo di fornitore di sicurezza globale che le spetta, a fronte di minacce provenienti da aree geografiche estremamente significative, come il Mediterraneo, il Sahel e il Corno d'Africa". Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che, a Modena, ha partecipato alla cerimonia di giuramento dei cadetti dell'Accademia Militare.

La cerimonia si è svolta senza pubblico per le regole anticontagio. Hanno partecipato il Capo di Stato maggiore generale Pietro Serino e il comandante dei Carabinieri, generale Teo Luzi che hanno salutato gli allievi del 202/o corso 'Onore', futuri ufficiali dell'Esercito e dell'Arma. Presenti anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzareli. Padrino del corso il tenente colonnello Gianfranco Paglia.

Il giuramento è stato trasmesso in streaming dai canali social dell'Esercito e della Difesa, fra i commenti alla diretta moltissimi sono stati quelli di emozione e di commozione dei familiari dei cadetti che non hanno potuto assistere personalmente a un'iniziativa sempre molto ricca di valori simbolici. (ANSA).