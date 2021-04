Riapre il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara

Riaprono i teatri in tutta Italia e anche Ferrara Musica può riprendere la propria attività, tra maggio e giugno, al Teatro Comunale 'Claudio Abbado' con quattro dei concerti sospesi lo scorso autunno a causa dell'emergenza sanitaria, in un cartellone intitolato significativamente 'Ferrara Musica Riaperture: concerti ad alta frequenza'. Una programmazione intensa, con tre appuntamenti in maggio nella stessa settimana, e uno a metà di giugno, per ascoltare dal vivo alcuni capolavori della musica da camera di tutti i tempi.

Si comincia il 17 maggio con il pianista Andrea Lucchesini impegnato in un programma tra Beethoven e Schumann; il 18 sarà il turno del Trio di Parma con musiche di Beethoven e Ravel; il 21 suoneranno in duo il violinista Marco Rizzi e il pianista Roberto Arosio interpretando brani di Prokofiev e Beethoven; infine, il 17 giugno chiuderà il cartellone il Quartetto di Cremona proponendo il Movimento di Quartetto e il Quartetto numero 6 di Fabio Vacchi accostati al celebre Quartetto 'La morte e la fanciulla' di Schubert. Tutti i concerti inizieranno alle 19 e il pubblico potrà accedervi con i biglietti già in proprio possesso per le date degli scorsi novembre e dicembre.