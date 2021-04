Fondazione Toscanini vuole riportare in Italia frac del maestro

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - Arturo Toscanini è noto, oltre che per la sua intransigenza artistica, anche per la sua eleganza come dimostrano le numerose fotografie e i filmati dell'epoca che lo ritraggono impeccabile sia sul podio della sua NBC Symphony Orchestra che nella vita privata. Fedele compagno nell'esperienza professionale del maestro è stato il frac acquistato nella prestigiosa Sartoria Scalia di New York, un manufatto completamente rifinito a mano. Ora la Fondazione Arturo Toscanini di Parma vuole riportare nella città natale del maestro il suo frac newyorkese ed esporlo al pubblico in occasione dell'inaugurazione, il 23 ottobre 2021, dell'attività del Centro Internazionale di Studi e Archivio Arturo Toscanini.

L'idea è quella di custodire il frac all'interno di una teca visibile a tutti nel contesto di un'esposizione permanente negli spazi della Fondazione, assieme ad altri oggetti appartenuti al Maestro. L'importo necessario per l'acquisto del frac, l'allestimento della teca, gli arredi della stanza-museo del Centro Studi, nonché altri oggetti come spartiti, lettere e fotografie, è di 8.000. Per questo è stata aperta una raccolta fondi su sul portale di crowdfunding di Crédit Agricole Italia al link https://www.ca-crowdforlife.it/ a cui tutti possono partecipare. (ANSA).