Camion fuori strada perde liquido corrosivo, intervento Vvf

È durato diverse ore, l'intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il tratto di via Correcchio, a Imola, dove, intorno alle 15 un incidente stradale ha coinvolto un'autocisterna che trasportava acido acetico. Nel dettaglio il camion è finito fuori strada, scivolando in un fosso al lato della carreggiata.

Nell'urto la cisterna si è leggermente danneggiata e parte dell'acido - una sostanza corrosiva - è fuoriuscito. Sul posto sono intervenuti una squadra e due nuclei Nbcr- Nucleare, batteriologico, chimico e radiologico degli stessi Vigili del Fuoco, provenienti da Bologna e Venezia.

Presenti oltre al funzionario dei pompieri del comando di Bologna, anche i tecnici dell'Arpae insieme ai Carabinieri. Le squadre Nbcr hanno circoscritto lo scenario e hanno travasato il liquido dal mezzo incidentato ad un'altra cisterna. L'intervento si è concluso intorno alle 22.