Fiere: Cosmoprof Worldwide posticipata al 2022

È stata posticipata al 2022 la 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La manifestazione, evento di riferimento per l'industria cosmetica mondiale, tornerà in presenza dal 10 al 14 marzo 2022, riproponendo i percorsi di visita per settore merceologico e canale distributivo: dal giovedì alla domenica si inaugureranno i padiglioni dedicati alla filiera produttiva di Cosmopack e al comparto retail e profumeria di Cosmo|Perfumery and Cosmetics, mentre dal venerdì al lunedì Fiera Bologna accoglierà gli operatori professionali con Cosmo|Hair, Nail and Beauty Salon.

"Dopo un'attenta valutazione, la manifestazione tornerà in presenza nelle date usuali di marzo, più adatte alle esigenze dell'industria che Cosmoprof rappresenta - dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere - Tuttavia, la necessità di riprendere le attività è molto sentita tra i player del settore, pertanto verrà organizzato eccezionalmente un nuovo evento con un format inedito, che porterà gli stakeholder a Bologna, dal 9 al 13 settembre per un primo rilancio dell'industria cosmetica".

Dal 7 al 18 giugno di quest'anno invece è comunque in programma l'evento digitale Wecosmoprof International, per facilitare le attività di business durante il primo semestre dell'anno ancora privo di appuntamenti in presenza.