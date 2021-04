Editoria: online edizione 2021 Bologna Children's Book Fair

(ANSA) - BOLOGNA, 09 APR - Cancellati da parte di BolognaFiere , a causa dell'emergenza Covid, gli eventi in presenza della Bologna Children's Book Fair 2021, della Bologna Licensing Trade Fair 2021 e della prima edizione di Bologna BookPlus, in programma a Bologna dal 14 al 17 giugno. La kermesse dedicata all'editoria per bambini si terrà così online.

Nelle stesse date il sito di Bologna Children's Book Fair offrirà un programma completo di mostre di illustrazione, conferenze digitali, seminari e workshop online, presentazioni e annunci dei premi più attesi della Fiera: dal Bologna Prize Best Children's Publishers of the Year al BolognaRagazzi Award, con il nuovissimo BolognaRagazzi CrossMedia Award e la categoria speciale dedicata alla Poesia. E ancora, saranno sul web incontri e webinar della Bologna Licensing Trade Fair e l'attività digital di BolognaBook Plus , che offrirà conferenze internazionali sui cambiamenti e le sfide che il mondo del libro sta vivendo, sui diritti, la traduzione e sul self-publishing.

Ad oggi, l'intera pianificazione era stata mantenuta ibrida, con un lavoro che manteneva centrali le attività digitali.

