Aveva serra con 300 piante di canapa nel garage, arrestato

Oltre 300 piante di canapa coltivate in un garage attiguo all'abitazione. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Salsomaggiore Terme (Parma) a casa di un 40enne residente in città. I militari, da qualche tempo, avevano notato movimenti sospetti da parte dell'uomo che, di frequente, si spostava nel vicino garage da cui si percepiva un forte odore di marijuana. I carabinieri hanno ispezionato il locale e hanno trovato una vera e propria serra con centinaia di piante di canapa. Sequestrate anche lampade, fertilizzanti, semi e altro materiale necessario per coltivare lo stupefacente. La perquisizione è stata estesa all'abitazione del quarantenne, dove sono state trovate altre quaranta piante, tutte di altezza tra i 50 e i 170 centimetri. L'uomo è stato arrestato e si trova ai domiciliari.