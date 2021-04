Il Duo Himmel dal Mercato Sonato di Bologna

Il Duo Himmel, composto dal trombettista Marco Trebbi e dal pianista David Salvage, sarà il protagonista del sesto appuntamento, 7 aprile ore 20.30, della rassegna ClassicadaMercato, trasmesso in live streaming sul canale YouTube dell'Orchestra Senzaspine dal Mercato Sonato di Bologna, senza pubblico in sala e con la regia di Daniele Poli.

Il Duo Himmel, nato durante la pandemia e dunque dall'esigenza di riprendere a fare musica d'insieme visto l'obbligato periodo di fermo, propone un repertorio tratto dalla letteratura trombettistica che spazia dall'epoca barocca, con pezzi di Giuseppe Torelli e Franz Joseph Haydn, sino al novecento inoltrato, con brani di Joseph Guy Marie Ropartz, Paul Hindemith e Frederick Thorvald Hansen. Non mancano inoltre composizioni originali per pianoforte, composte dallo stesso David Salvage e registrate nel disco Felsina. I concerto sarà introdotto dal direttore dell'Orchestra Senzaspine, Tommaso Ussardi. Tutti i concerti della rassegna ClassicadaMercato sono gratuiti, chi vuole può sostenere l'iniziativa facendo una donazione tramite la piattaforma Paypal.