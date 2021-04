Parrucchiere abusivo in casa, oltre 15mila euro di multa

L'attività abusiva di parrucchiere in casa è costata a un uomo di 58 anni, della Repubblica Domenicana, una multa di oltre 15mila euro per violazioni amministrative per esercizio abusivo dell'attività e lavoro irregolare. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Parma, Nas e Nucleo ispettorato del lavoro, a Borgo Parente. Multati anche sette clienti per il mancato rispetto delle restrizioni anti-Covid, per una somma totale di 2.800 euro. Il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

In tutta la provincia di Parma sono stati diversi i controlli dei carabinieri. Complessivamente sabato sono state identificate quasi 400 persone e ispezionati oltre 70 esercizi commerciali. In città 11 persone e due esercizi commerciali sono stati sorpresi a non rispettare le disposizioni previste dalla 'zona rossa'.