Tre infortuni sul lavoro, in una settimana, nel Bolognese. Per soccorsi e rilievi sono intervenuti elisoccorso del 118 e carabinieri. Nel dettaglio, lunedì in un'abitazione di Altedo, frazione di Malalbergo, un 45enne italiano, dipendente di una azienda di tende per esterni, impegnato in un intervento su una tettoia si è ferito gravemente a una mano con un flessibile. Soccorso immediatamente è stato accompagnato al Pronto soccorso di Modena.

Giovedì ad Amola del Piano, nel comune di San Giovanni in Persiceto, i militari sono intervenuti dopo che un 32enne italiano, titolare di una impresa specializzata in tinteggiatura e ristrutturazioni, mentre stava eseguendo alcuni lavori in una abitazione è precipitato da una scala. L'uomo ferito è stato portato dal 118 all'Ospedale Maggiore.

Ieri mattina, ancora, un incidente sul lavoro a Mordano, nell'Imolese: un 52enne di origine romena, dipendente di una azienda esterna, è caduto mentre stava pulendo un impianto di alimentazione e abbeveraggio del pollame in un'impresa avicola ed è stato ricoverato d'urgenza all'Ospedale Maggiore.