Da Coop 'Buona Pasqua per tutti', 5.500 pasti ai più bisognosi

Si chiama 'Buona Pasqua per tutti' l'iniziativa con cui Coop Alleanza 3.0 ha deciso di offrire 5.500 pasti alle persone che si trovano in un momento di particolare difficoltà.

A decidere la destinazione dei prodotti alimentari (per un totale di 55mila euro) sono i 55 consigli di zona dei soci. Con questi prodotti associazioni, mense e parrocchie potranno realizzare pasti per rendere speciali questi giorni di festa anche per i più bisognosi.

L'iniziativa è stata sostenuta dai soci con l'1% della spesa dei prodotti Origine Coop e rientra nel programma 'Per tutti per te Coop'.

