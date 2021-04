Bosco in fiamme nel Bolognese, intervengono Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 01 APR - Un vasto incendio ha impegnato oggi i vigili del fuoco di Bologna, intervenuti in località Marzolara di Castel di Casio per controllare e domare le fiamme che hanno investito alcuni ettari di vegetazione, compresa un'area boschiva. Il tempestivo l'intervento delle squadre - in tutto quattro con diversi mezzi in appoggio - ha evitato che i roghi si propagassero andando ad interessare alcune abitazioni nelle vicinanze.

Non risultano feriti, né evacuati. Il Drago 143, l'elicottero del reparto volo di Bologna, ha effettuato diversi passaggi sulla zona per monitorare la situazione del fronte dell'incendio. (ANSA).