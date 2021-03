Pa: pensionati più digitali, accordo Lepida e sindacati E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - Un accordo tra Lepida Scpa e i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil dell'Emilia-Romagna per favorire la diffusione della cultura digitale e l'utilizzo dei servizi digitali tra i più anziani.

Scopo del protocollo è contribuire ad abbattere il divario digitale tra chi ha la possibilità di avvalersi delle tecnologie informatiche e chi si ritrova escluso, con conseguente disparità nelle opportunità sul piano sociale e nei diritti individuali, e aiutare coloro che hanno minore familiarità con l'uso delle tecnologie digitali.

Nei territori il protocollo prevede sessioni formative per le persone indicate dai sindacati affinché siano in grado di informare, assistere, istruire i propri associati sul percorso necessario per ottenere il rilascio delle credenziali personali Spid LepidaID, erogate da Lepida, la società in house della Regione Emilia-Romagna per le infrastrutture e i servizi telematici, accreditata come gestore nazionale di identità digitali.

Nel corso delle sessioni saranno fornite istruzioni e indicazioni per accedere online a tutti i servizi della pubblica amministrazione: Fascicolo sanitario elettronico (Fse), 730 online, situazione contributiva, servizi di pagamento tributi, pratiche di impresa, prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, e qualsiasi servizio che richieda un'autenticazione, accessibile da pc, smartphone e tablet con la stessa username e password. (ANSA).