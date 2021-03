Picchia e rapina due anziane per strada, arrestato

La Polizia ha arrestato un 39enne di origine tunisina accusato di avere picchiato e rapinato due anziane donne, di 74 e 82 anni, aggredite per strada a Bologna.

I due episodi, praticamente 'fotocopia' secondo gli investigatori, sono avvenuti il 2 e il 18 marzo scorsi in via Tanari e in via Brugnoli, zona Lame. In entrambe le occasioni, dopo aver adocchiato le sue vittime, l'uomo le ha seguite fino al portone di casa e, una volta che queste avevano aperto la porta ed erano entrate nell'androne, le aveva raggiunte e rapinate della borsa.

Nel primo episodio, la vittima è stata spintonata e fatta cadere a terra, nel secondo il malvivente ha colpito la 82enne con pugni al volto per poi strapparle la borsa. Il 39enne è stato identificato dagli investigatori della squadra mobile analizzando i filmati di videosorveglianza delle telecamere presenti sui luoghi teatro degli episodi e rintracciato il 25 marzo in via dello Scalo. Irregolare e con vari precedenti, è finito in carcere.