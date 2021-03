Vaccini: Emilia Romagna,oltre quota 800mila somministrazioni

I vaccini anti-Covid somministrati in Emilia-Romagna dall'inizio della campagna hanno superato quota 800mila nella serata di ieri. Il dato è commentato con favore dal presidente della Regione Stefano Bonaccini.

"Attendiamo fiduciosi un aumento di dosi di vaccino in arrivo.

Perché fino ad ora sono mancate quelle, non la nostra organizzazione. Pronti a somministrare un milione di dosi al mese", dice su Facebook. Alle 23 di ieri sono 800.551 le somministrazioni, 276.726 le persone immunizzate con due dosi.