Musica: le sorelle Dallagnese in Sala Mozart a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - La rassegna "Musica in Rete. Il sabato con l'Accademia", in streaming sul canale YouTube dell'Accademia Filarmonica di Bologna, giunge al quarto ed ultimo appuntamento in sala Mozart il 27 marzo alle 17 con il duo pianistico composto da Eleonora e Beatrice Dallagnese.

Gemelle ventenni di Oderzo, nel trevigiano, con all'attivo già numerosi concerti in Italia e all'estero, Eleonora e Beatrice Dallagnese hanno iniziato lo studio del pianoforte a soli 4 anni. Nel 2018 si sono diplomate al Conservatorio "C.

Pollini" di Padova, entrambe con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. Nel concerto bolognese le due sorelle proporranno musiche di Chopin (il Notturno Op. 27 N. 1), di Skrjabin (la Sonata N. 5 Op. 53) e di Schubert (l'Allegro a quattro mani "Lebensstürme" D 947). (ANSA).