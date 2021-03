Polizia trova 'serra' cannabis in un appartamento a Bologna

Una 'serra' artigianale con 29 piante di cannabis, per un peso di circa un chilo, è stata sequestrata dalla Polizia in un appartamento in via dell'Arcoveggio, a Bologna. A trovarla sono stati gli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio, intervenuti dopo alcune segnalazioni che indicavano il particolare odore provenire da quella casa. Prima hanno svolto un'attività di osservazione, notando movimenti sospetti e una luce forte filtrare da una finestra, poi si sono presentati per la perquisizione. Le piante erano sistemate in una stanza attrezzata con un impianto di illuminazione, ventilazione e un sistema artigianale per l'aspirazione. Erano alte circa un metro e 70 e illuminate con luce artificiale mediante alcune lampade tenute sempre accese.

La finestra era stata oscurata con un velo nero, ma lo stratagemma per ridurre il rischio che la luce potesse filtrare all'esterno non ha funzionato del tutto. L'appartamento era in uso a una 43enne italiana che avrebbe messo in piedi la coltivazione insieme a un amico 40enne. Entrambi sono stati denunciati a piede libero.