Covid: Cc interrompono festa con 9 studenti a Bologna

Una festa domenicale organizzata in un appartamento nel centro storico, dove i carabinieri hanno sanzionato 9 studenti, mentre a Molinella sono stati multati 6 quarantenni che si erano ritrovati in un campo a giocare a calcio. Sono alcune delle violazioni alle normative imposte dalla 'zona rossa' scoperte ieri dai militari del Comando Provinciale di Bologna, che in tutto il territorio hanno identificato 568 persone, controllato 362 veicoli e 88 esercizi pubblici. Le sanzioni sono state complessivamente 63, quasi tutte per il mancato rispetto delle regole su spostamenti e assembramenti.

Nel capoluogo sono state multate 19 persone, in gran parte ragazzi sulla ventina. Fra questi ci sono i 9 studenti (7 italiani e 2 stranieri) che si erano radunati in un'abitazione in via del Borgo San Pietro, dove le pattuglie sono intervenute verso le 18.30 dopo segnalazioni. A Molinella, i carabinieri di Minerbio hanno multato 11 persone: 5 per aver violato la norma sugli spostamenti e 6 per quella che regola l'attività sportiva all'aperto: questi ultimi erano adulti sui 40 anni che, vestiti con scarpette da calcio e calzoncini tecnici, stavano giocando a pallone in un campetto.

Nella lista dei trasgressori ci sono inoltre 3 clienti di un bar di Malalbergo, fra i 50 e i 60 anni, che non hanno rispettato la normativa sugli esercizi pubblici consumando davanti al locale. In Appennino, fra Vergato e Castel d'Aiano, altre 14 persone hanno violato la norma su assembramenti e spostamenti. Tra Imola e i comuni del circondario sono state sanzionate 10 persone e c'è stata anche la denuncia di una donna che, positiva al Covid e sottoposta all'isolamento fiduciario, è stata trovata in strada a a parlare con una vicina che era al balcone. 'Sono uscita per prendere una boccata d'aria, tanto fuori il Covid non c'è" ha detto la donna ai militari per tentare di giustificarsi.